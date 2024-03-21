Цена на газ в баллонах выросла в Беларуси 21.03.2024, 19:58

1,100

До 1 рубля 54 копеек за 1 килограмм газа.

В Беларуси скорректирована стоимость сжиженного газа, реализуемого населению в баллонах, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Так, цена на сжиженный газ в баллонах для населения в Беларуси скорректирована соответствующим постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (№17 от 14 марта 2024-го).

Стоимость газа в баллонах подорожает до 1 рубля 54 копеек за 1 килограмм газа. На данный момент баллоны объемом 1 литр (0,4 килограмма), 5 литров (2 килограмма), 12 литров (5 килограммов), 27 литров (11,4 килограмма) заправляют по цене 1 рубль 48 копеек за килограмм.