БелАЗ лезет в кредитную кабалу России 2 21.03.2024, 20:30

1,454

Подробности.

ВЭБ.РФ и Банк БелВЭБ начали финансирование поставок высокотехнологичной продукции российского производства для БелАЗа. Об этом сообщается на сайте Банка БелВЭБ, передает «Белсат».

Для предприятия открыта возобновляемая кредитная линия сроком три года до 3 млрд российских рублей. Средства предоставляются траншами на срок до одного года. Суммарный объем средств, который финансовые институты потенциально могут выделить БелАЗу за весь срок действия кредитной линии, составляет 9 млрд российских рублей. Проектом предусмотрено использование механизма субсидирования процентной ставки в соответствии с постановлением правительства РФ.

Первые 2,7 млрд российских рублей группа ВЭБ.РФ уже предоставила БелАЗу.

Кредитные ресурсы направляются на закупку запасных частей российского производства для организации выпуска карьерных самосвалов.

Данная продукция включена в перечень высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации российской экономики, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Отмечается, что только за последние 6 лет Банк БелВЭБ профинансировал текущую деятельность БелАЗа в объеме 2,9 млрд российских рублей.

На БелАЗе работает свыше 10 000 человек, это основное предприятие Жодино. После августовских протестов 2020 года руководство БелАЗа обвиняли в репрессиях против сотрудников, которые присоединились к протестам и открыто выражали свое несогласие с событиями в стране. В частности, появлялись сообщения о том, что руководство предприятия удерживает рабочих в помещениях цехов, не позволяя людям собираться вместе на территории завода.