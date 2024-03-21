Шойгу потребовал отправить в армию еще 200 тысяч россиян 21.03.2024, 20:45

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В РФ будет очередная волна мобилизации?

Создание «двух общевойсковых армий и 30 соединений», анонсированное накануне министром обороны России Сергеем Шойгу, потребует привлечения в Вооруженные силы более 200 тысяч человек, сказал «Агентству» военный эксперт Юрий Федоров.

Шойгу упомянул, что 30 соединений будут включать «14 дивизий и 16 бригад». По словам Федорова, сейчас необходимого количества военных для их формирования нет.

Например, одна только мотострелковая дивизия полного состава потребует по меньшей мере 10 тысяч солдат. «Это три полка по 2-2,5 тысячи человек, плюс танковый полк, плюс масса всего другого, например, артиллерийский дивизион или артиллерийский полк». А для создания мотострелковой бригады понадобится 4,5 тысячи человек, подсчитал эксперт.

Федоров также отметил, что Минобороны может не хватить офицеров, чтобы сформировать полноценные профессиональные армии. «На каждые 10 рядовых нужен офицер. <…> На их обучение требуется много времени. Откуда их будут брать и как готовить, никто не знает», — сказал он.

Планы Шойгу повышают риск новой волны мобилизации, считает руководитель антивоенного проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. «Еще до этого заявления мы с коллегами прогнозировали, что после выборов, но до конца года, мобилизацию активизируют», — напомнил он. По его оценкам, она может затронуть 100-150 тысяч человек.

Свердлин добавил что сейчас армию пополняют за счет контрактников, которых, «очевидно, не хватает». О проблемах с набором свидетельствуют факты принуждения срочников к подписанию контракта с первого же дня службы. Но для пополнения армии их недостаточно, подчеркнул Свердлин.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что заявленные Минобороны структурные реформы нужны для того, чтобы Россия могла поддерживать войну в Украине и одновременно расширять свои возможности в долгосрочной перспективе — в рамках подготовки к потенциальному крупномасштабному конфликту с НАТО.

Косвенно это признавал и Шойгу, комментируя решение президента Владимира Путина о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. Министр говорил, что это было сделано из-за расширения НАТО, к которой присоединились Финляндия и Швеция, и в соответствии с планами Минобороны по увеличению численности армии до 1,5 млн человек.

В феврале Шойгу заявил, что в 2023 году на службу по контракту набрали 540 тысяч военных, что позволило создать резервную армию в составе шести дивизий. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в этом году таким же способом планируется пополнить вооруженные силы еще на 350 тысяч человек.

Похожие цифры по найму контрактников приводил проект Faridaily. По его данным, Минобороны потребуется дополнительный набор 400 тысяч человек. Источники издания среди чиновников сообщили, что другие ресурсы практически на исходе — патриоты и заключенные «закончились».

В конце 2023 года Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,2 млн человек. Из них 1,32 млн должны составлять непосредственно военнослужащие. Это на 170 тысяч больше, чем требовал предыдущий аналогичный указ Путина, подписанный в августе 2022 года — за несколько недель до объявления мобилизации. К началу вторжения в Украину штатная численность ВС РФ составляла 1,9 млн человек, включая 1,01 млн военнослужащих. Таким образом, двумя указами совокупно Путин увеличил ее более чем на 300 тысяч человек.