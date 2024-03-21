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Автомобили Audi получат новые названия

  • 21.03.2024, 22:27
  • 2,900
Автомобили Audi получат новые названия

Марка планирует отказаться от числовых названий своих автомобилей.

В Audi вновь решили пересмотреть схему наименования своих автомобилей. В прошлый раз изменения в номенклатуру моделей Audi вносились в 2017 году.

В соответствии с представленной семь лет назад номенклатурой, цифры в конце названия модели указывали на мощность: например, цифрой «30» маркировались модели с мотором на 110-130 л.с., а «45» — машины с двигателями мощностью 229-251 л.с.

Однако теперь компания с четырьмя кольцами решила убрать двухзначные индексы с крышек багажников своих автомобилей. Правда, компания пока не определилась, будет ли полностью отменять текущую номенклатуру и упрощать конфигурацию.

Ранее в Audi решили использовать нечетные цифры в названиях авто с классическими ДВС, а четные — для электрических моделей. В результате наследник текущей Audi A4 будет называться A5, а модель A6 превратится в A7. А вот названия A4 и A6 перейдут в резерв для электрокаров.

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