Премьером Ирландии может стать рекордно молодой политик без высшего образования 21.03.2024, 23:04

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Саймон Гаррис

Пока конкурентов у Саймона Гарриса нет.

Саймон Гаррис стал безоговорочным фаворитом на должность следующего премьер-министра Ирландии, вступив в борьбу за место уходящего в отставку Лео Варадкара, пишет Reuters.

Варадкар объявил о том, что покидает пост в среду, ссылаясь на личные и политические причины, что повлекло за собой внутреннюю борьбу внутри правящей партии Fine Gael за его замену накануне парламентских выборов, намеченных на начало 2025 года.

Гаррис, который в настоящее время занимает должность министра дальнейшего и высшего образования и является наиболее известным в стране благодаря своей работе на должности министра здравоохранения во время пандемии COVID-19, является единственным кандидатом, который баллотируется на эту должность.

Политик является выходцем из молодежного крыла Fine Gael и получил публичную поддержку многих членов парламентской партии.

У кандидатов все еще есть время до понедельника, чтобы вступить в гонку, но другие кандидаты, которые рассматривались как возможные соперники, в частности министр предпринимательства Саймон Ковени и министр государственных расходов Паскаль Донохью, уже исключили свое участие в гонке.

В случае избрания 37-летний Гаррис станет самым молодым премьер-министром страны, обойдя Варадкара, которому было 38 лет, когда его впервые назначили на должность в 2017 году.

Он является одним из самых известных министров правительства Ирландии, имеет 92 тысячи подписчиков в TikTok и 1,8 миллиона лайков за видео, которые время от времени поднимают неудобные вопросы. Он изучал журналистику и французский язык в Дублинском технологическом институте, однако бросил обучение на первом курсе и решил сделать карьеру в политике всего через несколько лет после того, как стал достаточно взрослым, чтобы иметь право голоса.