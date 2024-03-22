Neue Zürcher Zeitung: Китайцы хотят вернуть Сибирь в «родную гавань» 10 22.03.2024, 8:12

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Все громче раздаются голоса с территориальными претензиями к РФ.

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет о притязаниях Китая на территории Восточной Сибири, ссылаясь на исторические события, связанные с так называемым «Боксерским восстанием» начала XX века.

В ходе восстания в 1900 году тысячи китайских мужчин, женщин и детей были изгнаны из своих деревень к северу от реки Амур, которая сегодня является пограничной между Китаем и Россией. Китайцы жили здесь задолго до прихода России, однако российские солдаты и казаки подвергли китайцев массовым нападениям и репрессиям. Местное население буквально было сброшено в реку Амур, что привело к гибели многих из них.

Большинство из китайцев не умели плавать и утонули, других забили до смерти и расстреляли. О переоценке этой бойни официально со стороны Китая ничего никогда не сообщалось.

Однако в коллективной памяти китайцев осталось то, как по «неравноправным договорам» XIX века их империя должна была передать Москве территорию площадью почти миллион квадратных километров, что примерно в три раза превышает площадь Германии.

Такого огромного куска «китайского пирога» за весь колониальный период ни одна западная страна еще не брала. И именно эти районы к северу от Владивостока и к северо-западу от Хабаровска, в тысячах километров от Москвы, сейчас почти безлюдны, тогда как на другом берегу реки на северо-востоке Китая население в мегаполисах постоянно увеличивается.

Если следовать логике Си Цзиньпина о том, что Тайвань был частью Китая «с древних времен», поэтому должен быть возвращен в Китай, то же самое следует применить и к этим территориям, которые были частью Китая на протяжении многих династий до 1860 года, однако теперь ходят в состав России.

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Эти патриотические голоса могут отсылаться даже к Дэн Сяопину, который перед визитом Горбачева в Пекин в 1989 году заявил, что наибольшую опасность для Китая представляет Россия, а не Запад, добавляет издание.