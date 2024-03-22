Россияне ударили по плотине ДнепроГЭСа 10 22.03.2024, 9:13

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Начался пожар.

«Укргидроэнерго» подтвердило попадание по плотине ДнепроГЭСа. Сегодня утром Россия предприняла масштабную атаку на объекты инфраструктуры Украины.

По информации, компании есть попадение по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭСа. Угроза прорыва дамбы нет.

«Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — говорится в заявлении компании.

Ранее полиция Запорожья сообщила о полном закрытии движения по автодорожному проезду через дамбу электространции.