Россияне ударили по плотине ДнепроГЭСа

Россияне ударили по плотине ДнепроГЭСа10
- 22.03.2024, 9:13
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Начался пожар.
«Укргидроэнерго» подтвердило попадание по плотине ДнепроГЭСа. Сегодня утром Россия предприняла масштабную атаку на объекты инфраструктуры Украины.
По информации, компании есть попадение по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭСа. Угроза прорыва дамбы нет.
«Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — говорится в заявлении компании.
Ранее полиция Запорожья сообщила о полном закрытии движения по автодорожному проезду через дамбу электространции.