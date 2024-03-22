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Россияне ударили по плотине ДнепроГЭСа

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  • 22.03.2024, 9:13
  • 14,948
Россияне ударили по плотине ДнепроГЭСа

Начался пожар.

«Укргидроэнерго» подтвердило попадание по плотине ДнепроГЭСа. Сегодня утром Россия предприняла масштабную атаку на объекты инфраструктуры Украины.

По информации, компании есть попадение по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭСа. Угроза прорыва дамбы нет.

«Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — говорится в заявлении компании.

Ранее полиция Запорожья сообщила о полном закрытии движения по автодорожному проезду через дамбу электространции.

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