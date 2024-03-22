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Удар по ДнепроГЭС: ракета попала в пассажирский троллейбус, в котором ехали люди

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  • 22.03.2024, 9:54
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Удар по ДнепроГЭС: ракета попала в пассажирский троллейбус, в котором ехали люди

Варварская атака россиян.

В пятницу, 22 марта, россияне ударили по дамбе ДнепроГЭС, ракета попала в пассажирский троллейбус, в котором ехали люди, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко написал в Telegram, что в троллейбусе были обычные, гражданские люди, ехавшие на работу.

В ночь на пятницу, 22 марта, Россия массированно атаковала Украину шахедами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударами вся Украина, россияне целятся по энергетической инфраструктуре, пишет New Voice.

По Запорожью россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно семь домов разрушены, 35 — повреждены.

Полиция сообщила о «полном ограничении» движения по плотине Днепровской ГЭС.

В Кривом Роге есть попадание в объекты критической инфраструктуры, в городе введены графики отключений.

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