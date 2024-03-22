Латвия приняла решение по поводу авто с белорусскими номерами 22.03.2024, 13:42

Машины будут конфисковывать?

Автомобили с белорусскими номерами пока еще смогут ездить по Латвии. Сейм не стал расширять ограничения, введенные в отношении российских авто, на машины с белорусской регистрацией, сообщает портал Латвийского радио и телевидения.

Сейм отправил соответствующие поправки к закону обратно в ответственную комиссию на доработку.

Ранее этот проект не одобрила Народно-хозяйственная комиссия, поскольку он был слабо подготовлен: поправки, принятые в отношении российских авто, просто скопировали для белорусов, без учета ситуации в стране.

«Нужно было предусмотреть основательные исключения — например, что беженцы вывозят свои семьи, чтобы спасти их от ужасов режима Лукашенко. Проблема и с предложениями, что делать с машинами — конфисковывать, блокировать колеса? Были и дискуссии о штрафах», — рассказала тогда глава Народно-хозяйственной комиссии Скайдрите Абрама.

Напомним, с 15 февраля в Латвия запретила автомобили с российской регистрацией передвижение по своей территории. Нарушителям грозит конфискация транспортного средства и штраф.