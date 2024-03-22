Кремль поручил готовить мобилизацию 300 тысяч человек для нового наступления 4 22.03.2024, 14:05

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Цель — Харьков.

Российские власти планируют в ближайшее время мобилизовать минимум 300 тыс. человек, чтобы начать операцию по окружению второго по величине города Украины — Харькова, рассказали «Верстке» четыре информированных источника.

«Следующий по плану — Харьков с сохранением города. А это возможно только в случае окружения. Не хватает 300 тысяч рыл. Поэтому все уже готово к мобилизации 2.0», — сказал собеседник издания во внутриполитическом блоке администрации президента.

По его словам, Харьков «никто не хочет превращать во второй Мариуполь», поэтому «есть идея» сделать его витриной того, как россияне «умеют воевать цивилизованно».

Необходимость мобилизовать 300 тыс. человек подтвердил источник «Верстки» в одной из структур Западного военного округа. Он отметил, что набор на фронт может начаться уже 25 марта.

Первыми на войну в Украину попытаются забрать резервистов — мужчин, которые пребывают в запасе, но заключили контракт с Минобороны о включении в мобилизационный людской резерв. Они могут трудиться на любой работе, но дважды в год обязаны ездить на военные сборы, которые до 2022 года носили формальный характер. Таких в России около двух миллионов.

«Что-то намечается. Резервистов набирают сейчас, как перед мобилизацией. Будет она или нет, я не знаю, но в прошлый раз порядок действий был такой же», — говорит офицер одной из военных частей в Забайкальском крае.

Также военкоматы начнут работу по тем, кто не заключал контрактов с Минобороны, но находится в запасе вооруженных сил. К таковым относятся уволенные со службы, учившиеся в военных вузах, не прошедшие службу по любым причинам, прошедшие альтернативную гражданскую службу и женщины с военной специальностью. Многим из них военкоматы ранее вклеили в военные билеты мобилизационные предписания.

Попытаются отправить на войну и солдат срочной службы, у которых приближается дембель. «Задача — посадить на контракты тех, кто демобилизуется к апрелю, и тех, кто демобилизовался в прошлом году», — говорит источник, близкий к администрации президента. Их будут «уламывать всеми способами», подтвердил собеседник из АП.

Не исключена и новая волна мобилизации. «С конца февраля мы оформляем удостоверения об отсрочке от мобилизации для бюджетников и для некоторых оборонных предприятий», — рассказал медработник из военкомата на юго-западе Москвы. По его словам, это все «новые брони», но и тем, кому делали документы в этом году, тоже их продлевают. «Никто не говорит, что это для новой мобилизации, но зачем тогда еще это делается, непонятно», — отметил медработник.

Тем временем в столичной мэрии возобновляют работу группы юристов и психологов, которые осенью 2022 года помогали военкоматам «разруливать проблемы», рассказал источник в аппарате московской мэрии. «Но нам утверждают, что это якобы не связано с призывом», — добавил он.

Решение властей принудительно забирать россиян на фронт связано с тем, что поток желающих поехать воевать с Украиной иссякает, говорит один из сотрудников Единого пункта по найму на контракт в Москве. «С октября [2023 года] резко упал поток. Раньше за сутки несколько сотен приходило в центр, 500—600 могло быть. Не все их них, конечно, подписывали [контракт], но тем не менее. Сейчас новых приходит 20—30 в день. Активность снижается глобально», — заключил собеседник.