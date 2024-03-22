Евродепутат: Лукашенко должен предстать перед судом 22.03.2024, 15:52

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Изабель Сантос призвала усилить санкции против режима Лукашенко.

Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Изабель Сантос в интервью сайту Charter97.org призвала усилить давление на режим Лукашенко.

— Белорусская политзаключенная Полина Шaренда-Панасюк проходит через издевательства: постоянные «наказания» одиночным заключением, дополнительный срок заключения, психиатрическая экспертиза, отсутствие доступа к адвокату, избиение со стороны других заключенных — список бесконечный. Почему такая жестокость?

— То, что происходит с Полиной, — это отражение крайней жестокости этого авторитарно-диктаторского режима. Напомню, что Беларусь подписала международные договоры в отношении прав человека, обязана их исполнять. То, что происходит с правами человека в Беларуси, неприемлемо и недопустимо.

Полина – активистка, смелая и очень отважная молодая женщина, а также мать двух маленьких мальчиков. Режим лишает этих двух мальчиков их матери, ее вклада в их развитие и образование.

Нам нужно бороться против этого. Нам нужно очень сильно реагировать на то, что происходит в Беларуси. Нам нужно громко осудить эти недавно прошедшие якобы «выборы» и этот фальшивый режим. Лукашенко — марионетка Путина.

В Европарламенте я была первой, кто включил имя Полины Шаренды-Панасюк в резолюцию, призывающую к освобождению всех политзаключенных, включая призыв к освобождению Полины. Мы не перестанем бороться за Полину и за других заключенных, за их семьи, которые также подвергаются преследованиям.

Это настоящий позор, что в 21 веке мы все еще сталкиваемся с режимом Лукашенко.

— Госпожа Сантос, необходимо сказать вам огромное спасибо за то, что вы являетесь «крестной» Полины Шаренды-Панасюк. Почему, на ваш взгляд, важно проводить кампании в защиту белорусских политзаключенных?

— Всегда важно мобилизовать мнение людей во всем мире, повышать осведомленность о том, что происходит в Беларуси, осуждать подобные случаи. Я родилась в условиях диктатуры режима Салазара. Я очень хорошо знаю, насколько важна была поддержка европейских демократических стран для того, чтобы бороться с диктатурой и прийти к демократии.

Имея этот опыт, прекрасно понимая важность привлечения внимания, я всегда провожу и буду проводить кампании в защиту Полины и других мужчин и женщин, находящихся в тюрьме. Многие из них являются жертвами нарушений прав человека и унижающего достоинство бесчеловечного обращения. Среди них есть те, кто был убит. Я всегда буду повышать осведомленность во всем мире, пытаясь защитить их и призвать к их освобождению.

— Уже два месяца о Полине Шаренде-Панасюк нет новостей: она находится в полной изоляции, нет писем, нет информации, к ней закрыт доступ для ее адвоката. Что вы чувствуете по этому поводу?

— Сильную злость! Я в не себя из-за происходящего. Это невыносимо. Это невозможно принять. Семья имеет право знать, что с ней происходит.

Семья имеет право на то, чтобы Полина жила с вместе ними нормальной жизнью, несмотря на то, что она думает о Лукашенко. Никто не имеет права делать то, что делает Лукашенко, лишая семью Полины, этих двоих детей ее присутствия и преследуя кого-то за то, что они хотели демократии, свободы для народа.

Международное сообщество должно быть очень сильным и ясным в отношении подобных вещей.

— Среди белорусских демократических сил звучат призывы ужесточить санкции против режима Лукашенко в ответ на жестокое обращение с политзаключенным. Какова ваша точка зрения?

— Моя точка зрения очень четкая. Нам нужно усилить санкции против Лукашенко и его приспешников. Очень важно, чтобы международное сообщество показало им, что им на самом деле нужно это остановить. И они прекратят только в тот момент, когда им придется опасаться международного сообщества, когда они прочувствуют на своей шкуре последствия того, что они делают с этими хорошими смелыми людьми, которые борются за свободу и демократию в Беларуси.

А нам нужно поддерживать этих людей, которые борются. Нам необходимо поддержать семьи, а также повышать осведомленность всего мира о борьбе с Лукашенко. Лукашенко должен предстать перед судом за то, что он делает в Беларуси, а также в Украине.

— Что вы хотели бы сказать тем белорусам, которые против режима Лукашенко?

— Всегда можно и всегда нужно бороться с авторитарным режимом. Нельзя их терпеть. Необходимо их осуждать. Нужно бороться до конца — и в этой борьбе с диктатурой можно победить.

Мы [в Португалии] празднуем в этом году 50-летие нашей революции, которая дала нам свободу и привела нас к демократии. Мы являемся хорошим примером того, что это возможно, что демократические силы могут победить, что можно построить открытое современное общество, руководствующееся европейскими ценностями: уважением прав человека, демократией, развитием, толерантностью и благополучием.

Белорусы также могут преодолеть этот период диктатуры и построить демократическое, современное и сильное общество с европейскими ценностями.

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