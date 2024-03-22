Экс-глава ЦРУ спрогнозировал, когда Украина сможет перейти к наступлению 22.03.2024, 16:34

Он уверен в успехе ВСУ, если союзники окажут необходимое финансирование.

При наличии финансирования и поддержки США и выносливости народа Украина может сдержать наступление России и начать контрнаступление в конце 2024-начале 2025 года. Об этом заявил эксдиректор ЦРУ генерал Дэвид Петреус на XVI Киевском форуме безопасности.

- В конце концов, все будет зависеть также от внешней поддержки Украины, но прежде всего речь идет о выносливости украинского войска, украинского народа. Это ваша борьба за независимость и абсолютно возможно, что если все факторы будут, то Украина сможет сдержать наступления России в близком будущем, а в конце этого года или начале следующего даже сможет начать наступление на российские войска, – сказал он.

Петреус также убежден, что пакет помощи Украине будет одобрен в Палате представителей США, ведь этот вопрос имеет серьезную двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

- Независимо от того, какие механизмы для этого потребуются, какие будут цифры, этот пакет будет очень существенным и это даст возможность до конца этого года, в начале следующего осуществить большое продвижение, - уверен генерал.