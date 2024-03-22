ГУР МО Украины о теракте в «Крокус Сити Холл»: Провокация кремлевских спецслужб 22.03.2024, 22:54

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По словам представителя ГУР Андрея Юсова, подобные операции имеют несколько линий задач.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что за стрельбу в концертном зале ТЦ Crocus City Hall в подмосковном Красногорске ответственны кремлевские спецслужбы.

Об этом он сообщил в комментарии «Новому времени».

Он отметил, что теракт в московском ТЦ — это сознательная, заранее подготовленная провокация кремлевских спецслужб. При этом Юсов добавил, что сегодняшние массированные комбинированные удары РФ с применением ракет и беспилотников по украинской гражданской и критической энергетической инфраструктуре являются составляющими этой спецоперации Кремля. Россия, по его мнению, пытается продемонстрировать, что теракт якобы подготовили украинцы в ответ на российскую агрессию.

«Это именно провокация российских спецслужб. В конце концов с этого начинал свой политический путь диктатор Путин, и именно такими вещами он пытается его завершить. О подобном сценарии предупреждало международное сообщество своих граждан, которые находятся на территории РФ. Подготовка этих спецопераций, этих терактов со стороны российских спецслужб ни для кого в мире не является секретом», — отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, подобные операции всегда имеют несколько линий задач. Однако «конечные формулировки лежат только в папке в кремлевском кабинете».

«Мы можем констатировать, что со своей стороны Украина, ведя справедливую войну против захватчиков, никогда не прибегает к сознательным терактам против гражданского населения, даже когда речь идет о государстве-террористе и его территории. И всегда ведет поражение военных объектов и объектов, связанных с войной», — подчеркнул разведчик.

Юсов добавил, что среди задач российского диктатора Владимира Путина — дискредитировать Украину и максимально мобилизовать российское общество, которое начинает разочаровываться в так называемой «специальной военной операции».