Белорусских силовиков дополнительно вооружили автоматическим оружием после теракта в Подмосковье 22.03.2024, 23:18

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По указанию главы МВД Кубракова.

В связи с терактом в Подмосковье МВД Беларуси приняты «дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности», сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанию главы МВД Ивана Кубракова, «реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в местах массового скопления граждан».

Определены объекты, требующие повышенного внимания. Увеличена плотность нарядов, которые для обеспечения эффективности усилены бойцами ОМОН. Сотрудники дополнительно вооружены автоматическим оружием.

«Личным составом органов внутренних дел и внутренних войск МВД принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка не только в местах массового скопления граждан, но и в приграничных районах. Оперативная обстановка в республике находится под контролем», — сообщили в МВД.