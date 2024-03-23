закрыть
23 марта 2024, суббота, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Подмосковье

  • 23.03.2024, 8:32
  • 23,620
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Подмосковье

Эту информацию подтверждают американские СМИ.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Американские чиновники подтвердили The New York Times подлинность заявления группировки. 

По словам источников The New York Times, в марте США получили разведданные, согласно которым, подразделение ИГИЛ в Афганистане, известное как ИГИЛ-К, планировало атаку на Москву. Один из американских чиновников заявил, что члены ИГИЛ «активно действуют в России». 

Американский чиновник сообщил CBS News, что у США есть разведданные, подтверждающие заявление ИГИЛ об ответственности за теракт, и у Вашингтона «нет оснований сомневаться в этих утверждениях». 

The New York Times также пишет, что помимо публичного предупреждения 7 марта американские чиновники в частном порядке сообщали российским коллегам о разведданных, указывающих на готовящуюся атаку. 

Расследователь Христо Грозев сообщал, что посольство США предупреждало российские спецслужбы о получении «определенных доказательств» подготовки теракта ИГИЛ-К. По его словам, российская сторона ответила, что информация, предоставленная американцами, «недостаточно конкретна». После этого, как отмечает Грозев, в России все же были аресты «определенных членов ячеек ИГИЛ».

«То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать и они приступили к этим арестам», — сказал Грозев. 

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов