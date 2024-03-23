«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Подмосковье 23.03.2024, 8:32

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Эту информацию подтверждают американские СМИ.

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Американские чиновники подтвердили The New York Times подлинность заявления группировки.

По словам источников The New York Times, в марте США получили разведданные, согласно которым, подразделение ИГИЛ в Афганистане, известное как ИГИЛ-К, планировало атаку на Москву. Один из американских чиновников заявил, что члены ИГИЛ «активно действуют в России».

Американский чиновник сообщил CBS News, что у США есть разведданные, подтверждающие заявление ИГИЛ об ответственности за теракт, и у Вашингтона «нет оснований сомневаться в этих утверждениях».

The New York Times также пишет, что помимо публичного предупреждения 7 марта американские чиновники в частном порядке сообщали российским коллегам о разведданных, указывающих на готовящуюся атаку.

Расследователь Христо Грозев сообщал, что посольство США предупреждало российские спецслужбы о получении «определенных доказательств» подготовки теракта ИГИЛ-К. По его словам, российская сторона ответила, что информация, предоставленная американцами, «недостаточно конкретна». После этого, как отмечает Грозев, в России все же были аресты «определенных членов ячеек ИГИЛ».

«То есть ФСБ все-таки сочла, что они знают, кого арестовать и они приступили к этим арестам», — сказал Грозев.