Baza: Двух подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» задержали возле границы с Беларусью 23.03.2024, 9:17

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Еще четверым удалось сбежать.

Двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» задержаны в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.

Четверых других на данный момент разыскивают.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Более 80 человек погибли.