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Российские телеканалы показывали развлекательные шоу во время теракта в «Крокусе»

  • 23.03.2024, 10:26
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Российские телеканалы показывали развлекательные шоу во время теракта в «Крокусе»

И лишь ненадолго прервали эфир.

Главные российские телеканалы лишь ненадолго прервали эфир спустя два часа после теракта, а затем продолжили развлекать телезрителей.

Как обратил внимание корреспондент «Можем Объяснить», федеральные телеканалы не стали надолго прерывать развлекательный эфир после сообщений о теракте в «Крокус сити холле».

После информационного эфира по «Первому» началось развлекательное шоу «Голос. Поединки». В 22.40 «Голос» прервался на спецэфир на Первом, который продлился около 20 минут. Затем шоу продолжился. «Отжигаем», — сказала ведущая Яна Чурикова.

Такие же короткие спецвыпуски прошли по «России 1», НТВ, РЕН ТВ и каналу «Звезда». После чего федеральное телевидение вернулось к обычной сетке вещания. На «России 1» продолжилось шоу «Удивительные люди», на остальных каналах — фильмы и телесериалы.

Спецэфир с прямыми включениями не прерывался только на новостном канале «Россия 24».

В то же время западные каналы CNN, BBC и Fox News вели прямую трансляцию с места трагедии.

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