Польская полиция борется с фурами, которые объезжают очередь на границе 23.03.2024, 16:15

Белорусу грозит до пяти лет.

В Польше будут судить беларусского дальнобойщика, который пытался объехать очередь фур на границе с Беларусью. Его обвиняют в использовании поддельного документа. За это в Польше может грозить до пяти лет лишения свободы. В полиции Люблинского воеводства заявили, что подобные проверки у границы продолжатся, чтобы дисциплинировать водителей, пишет MOST.

На польско-белорусской границе сейчас работает только один пункт пропуска для грузового транспорта — «Кукурыки — Козловичи». Из-за высокой нагрузки там часто образуются длинные очереди. Некоторые водители пытаются их объехать, что замедляет прохождение границы для добросовестных дальнобойщиков.

Схем объезда очереди несколько. По одной из них дальнобойщики используют «липовые» документы о том, что везут скоропортящийся груз. Их пропускают вне очереди.

Другая схема заключается в том, что водители покупают документы, в соответствии с которыми якобы едут не на границу, а к себе на базу или в адрес какого-то клиента, который зарегистрирован недалеко от границы. Поэтому полиция пропускает их. Дальше они снова пытаются объезжать «колейку» — якобы едут в таможенное агентство, которое расположено перед самой границей. Там их тоже пропускают без очереди.

Судя по всему, именно такой документ 21 марта предъявил патрульной службе 47-летний водитель грузовика DAF. В соответствии с документом, мужчина ехал в адрес одной из фирм в гмине Тересполь и поэтому собирался объехать очередь. Полицейские решили проверить документ. Они связались с сотрудником компании, указанной в нем, но тот отрицал, что фирма выдала бумагу и что фура имеет право въезжать на территорию компании.

Патрульные заподозрили, что водитель предъявил поддельный документ, отправили автомобиль на охраняемую стоянку и вызвали следственную группу. В счет возможных штрафов белорус внес залог. За использование поддельных документов в Польше грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские объявили, что продолжат проверки, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.