До 140 человек возросло число пострадавших в «Крокус Сити Холле» 23.03.2024, 20:02

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Минздрав Подмосковья опубликовал списки.

Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 140 человек.

Такие данные приводит департамент здравоохранения Подмосковья. 31 человек проходит лечение амбулаторно, трое выписаны из больниц.

Поисковые работы и разборы завалов все еще продолжаются, сообщает Следственный комитет РФ.

В ведомстве сообщали, что число жертв еще может вырасти — под завалами находят людей, работы будут идти еще несколько суток.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».