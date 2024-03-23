Российский хоккеист погиб во время стрельбы в «Крокус Сити Холл» 23.03.2024, 21:13

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Алексей Рудницкий

В результате теракта погибло более 140 человек.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба.

На данный момент известно, что погибло более 140 человек. Одним из них стал хоккеист любительской команды из Ярославля Алексей Рудницкий.

«Погиб игрок, игравший в нашей лиге», — говорится в заявлении.

48-летний мужчина выступал на позиции нападающего.

Отмечается, что Рудницкий не выступал в нынешнем сезоне — он играл в прошлом розыгрыше.