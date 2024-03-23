Российский хоккеист погиб во время стрельбы в «Крокус Сити Холл»
- 23.03.2024, 21:13
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В результате теракта погибло более 140 человек.
В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла стрельба.
На данный момент известно, что погибло более 140 человек. Одним из них стал хоккеист любительской команды из Ярославля Алексей Рудницкий.
«Погиб игрок, игравший в нашей лиге», — говорится в заявлении.
48-летний мужчина выступал на позиции нападающего.
Отмечается, что Рудницкий не выступал в нынешнем сезоне — он играл в прошлом розыгрыше.