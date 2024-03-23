В Беларуси начали выдавать водительские права сроком на 20 лет 1 23.03.2024, 22:02

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С 23 марта.

С субботы, 23 марта 2024 года, начали выдавать водительские права сроком на 20 лет. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве напомнили, что с 23 марта вступают в силу изменения, которые были внесены указом Лукашенко №55 от 16 февраля 2024 года в части административных процедур в сфере дорожной безопасности.

Так, с указанной даты водительские права будут выдаваться сроком на 20 лет.

Кроме того, срок выдачи данных документов сокращен с пяти до трех рабочих дней. Также сказано, что права, которые были получены ранее, будут действительны до срока, указанного в водительском удостоверении.