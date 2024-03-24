Валерий Сахащик: Власти России и Беларуси готовят использование ядерного оружия и «блицкриг на Вильнюс» 8 24.03.2024, 22:15

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Валерий Сахащик

Об этом экс-командир Брестской десантно-штурмовой бригады заявил в Варшаве.

Россия и Беларусь готовят планы использования ядерного оружия и «какого-то блицкрига на Вильнюс», заявил экс-командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик, выступая 24 марта в Варшаве на митинге, посвященном Дню Воли — 106-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики.

«Я это точно знаю», - цитирует Сахащика агентство «Позірк».

По словам Сахащика, «белорусские генералы со своими коллегами из Москвы рисуют стрелки на картах в сторону Вильнюса», а власти России и Беларуси надеются, что «цивилизованный мир будет шокирован» такой эскалацией агрессии и «остановит сопротивление».

Использование ядерного оружия и нападение на Литву Москва и Минск планируют из-за неудач в войне с Украиной, считает экс-командир брестского десанта.

«Я, будучи специалистом военным, имея коммуникацию с коллегами во всех западных странах, уверен на 100%: Россию ждет большая военная катастрофа. Я уверен, что российские и белорусские генералы хорошо это чувствуют», - подчеркнул Сахащик.

«И может так быть, что нас всех ждут очень трудные времена, - добавил он. - Но чем тяжелее путь, тем дороже победа. Я уверен, она будет. Наши лучшие мужчины-белорусы сейчас борются в Украине. Борются за честь нашей нации, ее будущее. Поддерживаем белорусов в Украине!»