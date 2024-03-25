ГУР: Повреждения БДК «Ямал» — критические 3 25.03.2024, 9:36

10,842

Корабль накренился.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что повреждения большого десантного корабля «Ямал», атакованного в бухте Севастополя, — критические.

По данным разведки, пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Следовательно, оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного «Ямала», который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

Напомним, кроме «Ямала» был атакован БДК «Азов» и разведывательный корабль россиян «Иван Хурс».