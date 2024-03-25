ГУР: Повреждения БДК «Ямал» — критические

ГУР: Повреждения БДК «Ямал» — критические3
- 25.03.2024, 9:36
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Корабль накренился.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что повреждения большого десантного корабля «Ямал», атакованного в бухте Севастополя, — критические.
По данным разведки, пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Следовательно, оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного «Ямала», который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.
Напомним, кроме «Ямала» был атакован БДК «Азов» и разведывательный корабль россиян «Иван Хурс».