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ГУР: Повреждения БДК «Ямал» — критические

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  • 25.03.2024, 9:36
  • 10,842
ГУР: Повреждения БДК «Ямал» — критические

Корабль накренился.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что повреждения большого десантного корабля «Ямал», атакованного в бухте Севастополя, — критические.

По данным разведки, пробоина в верхней палубе корабля обусловила крен на правый борт. Следовательно, оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного «Ямала», который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

Напомним, кроме «Ямала» был атакован БДК «Азов» и разведывательный корабль россиян «Иван Хурс».

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