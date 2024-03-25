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Журналисты NYT предупреждают о новых атаках филиала ИГИЛ, напавшего на Подмосковье

  • 25.03.2024, 11:48
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Журналисты NYT предупреждают о новых атаках филиала ИГИЛ, напавшего на Подмосковье

Террористы нацелились на Европу и за ее пределы.

Пять лет назад поддерживаемое американцами курдское и арабское ополчение вытеснило боевиков «Исламского государства» из деревни на востоке Сирии - последнего осколка территории, которую контролировала группировка.

Как пишет The New York Times, с тех пор организация превратилась в более традиционную террористическую группу - подпольную сеть ячеек от Западной Африки до Юго-Восточной Азии, занимающуюся партизанскими атаками, взрывами и заказными убийствами.

Ни один из филиалов группировки не был столь безжалостным, как «Исламское государство Хорасан».

Американские специалисты по борьбе с терроризмом отвергли предположение Кремля о том, что за терактом в Москве стоит Украина. «Способ действий был классическим для ИГИЛ», - сказал исследователь терроризма в Совете по международным отношениям Брюс Хоффман.

По его словам, нападение стало третьей концертной площадкой в Северном полушарии, по которой ИГИЛ нанесло удар за последнее десятилетие: нападение на театр «Батаклан» в Париже в ноябре 2015 года и взрыв смертника на концерте Арианы Гранде на «Манчестер Арене» в Великобритании в мае 2017 года.

Однако в последние годы масштабы атак ИГИЛ-Х увеличились - они стали трансграничными, а также выросло число заговоров в Европе, большинство из которых было сорвано. Это заставило западные разведки предположить, что группировка, возможно, достигла пределов своих смертоносных возможностей.

Американские и другие западные чиновники, занимающиеся борьбой с терроризмом, говорили, что эти заговоры были организованы боевиками низкого уровня, их удалось предотвратить относительно легко. «Пока что «Исламское государство Хорасан» опирается в основном на неопытных оперативников в Европе, пытаясь организовать атаки от своего имени», - заявила в ноябре глава Национального контртеррористического центра Кристина Абизаид.

Однако есть тревожные признаки того, что ИГИЛ-Х учится на своих ошибках. По словам сотрудников контртеррористических служб, атаки в Москве и Иране продемонстрировали большую изощренность, что говорит о более высоком уровне планирования и способности использовать местные экстремистские сети.

Значительная часть членов группировки «Исламское движение Хорасан» имеет среднеазиатское происхождение, а в России живет и работает большое количество выходцев из Средней Азии. По словам аналитика консалтинговой компании Soufan Group Колина Кларка, некоторые из этих людей могли стать радикалами и выполнять логистические функции, складируя оружие.

Специалист по борьбе с терроризмом из Джорджтаунского университета Дэниел Байман считает, что «ИГИЛ-Х собрала под своим крылом боевиков из Центральной Азии и Кавказа, и они могут быть ответственны за московскую атаку либо напрямую, либо через собственные сети».

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что изучают прошлое нападавших и пытаются определить, были ли они направлены из Южной или Центральной Азии для этого конкретной атаки или уже находились в стране как часть сети сторонников, которую группировка ИГИЛ-Х привлекала и поощряла.

Специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность, что теракты в Москве и Иране могут подтолкнуть «Исламское государство Хорасан» удвоить усилия по нанесению ударов в Европе, особенно во Франции, Бельгии, Великобритании и других странах, которые то и дело подвергались ударам в течение последнего десятилетия.

В докладе ООН говорится, что «некоторые лица северокавказского и центральноазиатского происхождения, направляющиеся из Афганистана или Украины в Европу, представляют собой возможность для ИГИЛ-Х, которая стремится организовать жестокие атаки на Западе». В докладе содержится вывод о наличии доказательств «текущих и незавершенных оперативных заговоров на европейской территории, осуществляемых ИГИЛ-Х».

Высокопоставленный сотрудник западной разведки назвал три основных фактора, которые могут вдохновить боевиков «Исламского государства Хорасан» на нападение: существование спящих ячеек в Европе, война в Газе и поддержка со стороны русскоязычных людей, живущих в Европе.

Одно крупное событие этого лета заставляет многих специалистов по борьбе с терроризмом быть начеку. «Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже… Они станут главной целью террористов», - сказал бывший высокопоставленный сотрудник ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун.

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