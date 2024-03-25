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Взрывы в Киеве: Россия нанесла ракетный удар по столице Украины

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  • 25.03.2024, 11:57
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Взрывы в Киеве: Россия нанесла ракетный удар по столице Украины

Обломки ракеты повредили жилой дом.

В Киеве раздались взрывы. Россия нанесла ракетный удар по столице Украины, пишет New Voice.

В Печерском районы Киева в результате падения обломков сбитой российской ракеты поврежден жилой дом, сообщает КГВА в понедельник, 25 марта.

«По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом», — сообщили в администрации.

Оперативные службы следуют на место, данные уточняются.

Мэр города Виталий Кличко добавил, что фиксируются вызовы экстренных служб в три района — Печерский, Соломенский и Днепровский.

25 марта россияне запустили по Киеву, вероятно, баллистические ракеты. Воздушные силы предупредили о движении ракет с юга. В столице раздались мощные взрывы.

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