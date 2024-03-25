Взрывы в Киеве: Россия нанесла ракетный удар по столице Украины

Взрывы в Киеве: Россия нанесла ракетный удар по столице Украины1
- 25.03.2024, 11:57
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Обломки ракеты повредили жилой дом.
В Киеве раздались взрывы. Россия нанесла ракетный удар по столице Украины, пишет New Voice.
В Печерском районы Киева в результате падения обломков сбитой российской ракеты поврежден жилой дом, сообщает КГВА в понедельник, 25 марта.
«По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом», — сообщили в администрации.
Оперативные службы следуют на место, данные уточняются.
Мэр города Виталий Кличко добавил, что фиксируются вызовы экстренных служб в три района — Печерский, Соломенский и Днепровский.
25 марта россияне запустили по Киеву, вероятно, баллистические ракеты. Воздушные силы предупредили о движении ракет с юга. В столице раздались мощные взрывы.