Украинские военные поразили почти все НПЗ в европейской части России 10 25.03.2024, 12:03

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Появилась карта ударов.

Украинские Силы обороны нанесли точечные удары почти по всем НПЗ в Европейской части России – появилась карта ударов, передает ТГ-канал российских добровольцев, участвующих на стороне Украины в войне с режимом московского диктатора Владимира Путина.

Военные из РДК и «Свободы России» опубликовали карту ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям: на ней четко видно, что подавляющее большинство их уже подверглось ударам.

«Украинские санкции в деле», – с нескрываемым сарказмом прокомментировали карту авторы телеграм-канала.