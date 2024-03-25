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ВМС Украины прокомментировали атаку на российский корабль «Иван Хурс»

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  • 25.03.2024, 12:59
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ВМС Украины прокомментировали атаку на российский корабль «Иван Хурс»

Ранее корабль уже атаковали дроны.

В ВМС считают, что Силы обороны Украины могли поразить российский разведывательный корабль Иван Хурс во время атаки на временно оккупированный Севастополь 24 марта.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Радио Свободы».

«Есть такое подозрение, что, скорее всего, он («Иван Хурс" — ред.) тоже получил повреждения. Как только мы соберем всю информацию из различных источников и верифицируем, тогда сможем ею оперировать как фактом», — отметил он.

Плетенчук отметил, что «Иван Хурс» не является боевой единицей, а относится к вспомогательному флоту.

Представитель ВМС также напомнил, что «Иван Хурс» уже атаковали дроны, в результате чего корабль был поврежден.

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