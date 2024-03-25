Как увеличить цену автомобиля при перепродаже 25.03.2024, 13:03

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Эксперты поделились советами.

Если вы планируете продать или обменять свой автомобиль, вот несколько советов по повышению стоимости вашего автомобиля.

Лучший способ сохранить ценность вашего автомобиля на рынке подержанных автомобилей - это помнить о стоимости перепродажи, когда вы его покупаете.

Журналисты drive.com.au пообщались с несколькими дилерскими сетями и автомобильными организациями, чтобы узнать о способах повышения стоимости.

Будьте скучным

Хотя может возникнуть соблазн приобрести новую машину веселого цвета или с оригинальной отделкой салона, не стоит этого делать. Ведь это может снизить стоимость перепродажи вашего автомобиля в будущем.

«Большинство покупателей подержанных автомобилей не хотят странных и замечательных заводских вариантов, таких как красные кожаные сиденья или уникальные модели автомобилей – такие автомобили труднее продать», – сказал продавец подержанных авто.

Базовые цвета, такие как серебристый, белый и черный, как правило, быстрее продаются, меньше теряют в цене. Отдельные цвета, такие как ярко-желтый, зеленый и красный, которые по статистике имеют более долгий срок для продажи, больше дешевеют.

Toyota или внедорожник

В этом случае Toyota фигурирует как пример. На самом деле речь идет обо всех японских автомобилях, которым больше 10-15 лет. Именно они создали японским маркам имидж надежности. Поэтому сейчас такие машины продать гораздо легче, чем их сверстников европейских брендов.

Класс автомобиля тоже имеет большое значение. Сейчас в Украине огромный спрос на рамные автомобили – дело в том, что очень много таких машин поехали на фронт. Впоследствии на них был бешеный спрос со стороны волонтеров. Так что на рынке таких предложений сейчас не так много как раньше, что влияет на цены.

Продайте автомобиль пока он на гарантии

Конечно, продать автомобиль, пока он еще на гарантии, всегда выгодно. Гарантия, безусловно, имеет значение для дилеров, как и для покупателей автомобилей.

Обмен вашего транспортного средства, пока на него все еще есть заводская гарантия, является хорошей идеей. Сегодня это немного проще, поскольку некоторые марки и модели предлагают очень длительную гарантию до семи лет. Машину, которая еще на гарантии, легко сдать в Трейд-ин.

Не превышайте пробег 100 000 км

Большинство покупателей не хотят автомобилей, которым больше пяти лет или с пробегом более 100 000 км на одометре. Такой автомобиль сильно теряет в цене, поскольку для современных машин пробег более ста тысяч является очень существенным.

В то же время если машине уже более 10-15 лет, то показания одометра не играют большой роли. Большинство покупателей понимают, что пробег очень легко можно отмотать. В таком случае решающее значение будет иметь техническое состояние автомобиля.

Заполируйте каждую царапину

Внешний вид – очень важный фактор для выгодной продажи автомобиля. Наличие кузовных дефектов может сильно снизить цену автомобиля. Именно поэтому в большинстве случаев перед продажей имеет смысл выполнить все кузовные работы.

Так же имеет значение опрятность салона и багажного отделения. Потратив относительно небольшую сумму на химчистку или детейлинг, можно существенно повысить шансы на удачную продажу автомобиля по хорошей для продавца цене.