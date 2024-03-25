Forbes: России придется жертвовать авиабазами и портами 25.03.2024, 13:12

1,374

Чтобы защитить НПЗ.

Украина разработала 15 видов ударных дронов дальнего действия и направила их против российской нефтяной промышленности. Как пишет Forbes, за год таких рейдов украинская разведка сократила мощности российских нефтеперерабатывающих заводов примерно на 12 процентов.

Как пишет издание, Киев рассчитывает, что нефтяные рейды подорвут финансы Москвы, усложнят военную логистику и посеют недовольство среди обычных россиян. Однако эксперты предупреждают, что такие удары, хоть и болезненны для РФ и влияют на логистику, но не оказывают существенного влияния на общий годовой объем переработки.

«Возможно, более важным для украинских сил является то, что дроновые атаки могут заставить Кремль отвести ценные системы ПВО с линии фронта и разместить их вокруг нефтяной инфраструктуры», - пишет издание.

Forbes отмечает, что, отчаянно пытаясь усилить свою противовоздушную оборону, Москва недавно отложила – с 2024 на 2026 год – экспорт двух батарей зенитно-ракетных комплексов С-400 в Нью-Дели и, по данным разведки Великобритании, уже разрабатываются планы размещения ЗРК «Панцирь» вокруг энергетических объектов.

«Усиливая защиту нефтеперерабатывающих заводов, россияне могут согласиться на меньшую защиту вокруг авиабаз, портов, штабов и других военных объектов, что сделает их более легкой мишенью», - пишет Forbes.

Россия рассредоточивает – и истончает – свои лучшие средства противовоздушной обороны, и последствия от демонстрирует украинская ракетная атака на российский Черноморский флот в Севастополе, в результате которой повреждены два десантных корабля РФ.

«Для Кремля может оказаться неизбежным выбор: защищать нефтеперерабатывающие заводы или защищать передовые силы, и скорее всего, будет невозможно сделать и то, и другое», - отмечают в Forbes.