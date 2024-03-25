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Целью атаки ВС РФ по Киеву были высокопоставленные чиновники СБУ

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  • 25.03.2024, 14:53
  • 3,992
Целью атаки ВС РФ по Киеву были высокопоставленные чиновники СБУ

Однако ракеты были сбиты.

Утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев с помощью двух баллистических ракет. Главной целью врага была Служба безопасности Украины. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники в СБУ.

Журналисты отметили, что ракеты были нацелены на помещение, в котором находятся чиновники СБУ.

Однако ракеты были сбиты.

Заметим, что 25 марта отмечают День Службы безопасности Украины.

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