Целью атаки ВС РФ по Киеву были высокопоставленные чиновники СБУ

Целью атаки ВС РФ по Киеву были высокопоставленные чиновники СБУ1
- 25.03.2024, 14:53
- 3,992
Однако ракеты были сбиты.
Утром 25 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Киев с помощью двух баллистических ракет. Главной целью врага была Служба безопасности Украины. Об этом сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на источники в СБУ.
Журналисты отметили, что ракеты были нацелены на помещение, в котором находятся чиновники СБУ.
Однако ракеты были сбиты.
Заметим, что 25 марта отмечают День Службы безопасности Украины.