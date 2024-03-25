ВСУ разнесли две группы российских штурмовиков на китайских «гольф-карах Шойгу» 2 25.03.2024, 18:01

4,312

Видеофакт.

Украинские защитники показали, что будет, если попытаться захватить их позиции, отправившись в атаку на так называемых китайских «гольф-карах Шойгу».

Соответствующее видео обнародовали у себя в соцсетях военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На опубликованных ими кадрах видно валяющиеся в грязи остатки штурмового подразделения россиян, которые пытаются укрыться от FPV-дронов и кассетных снарядов за двумя разбитыми гражданскими мотовездеходами UTV DesertCross 1000−3 производства КНР, предназначенными в основном для охотников и фермеров.

«В последнее время оккупанты все чаще стали выезжать на штурмы на „гольф-карах“, которые на болотах выдают за новейшую разработку своего оборонпрома», — отметили украинские бойцы.