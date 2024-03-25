Россия второй раз за день атаковала Украину ракетами 2 25.03.2024, 19:39

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В Одессе прогремели взрывы.

Российские оккупационные войска в очередной раз терроризируют Украину ракетами. Вечером в понедельник, 25 марта, захватчики обстреляли Одессу.

О ракете на город сообщили в Воздушных силах ВСУ. «Униан» сообщает о мощном взрыве в Одессе. Он прогремел через несколько минут после того, как была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, военные сообщили о ракете в Кировоградской области курсом на Кременчуг. Впоследствии появилась информация о цели на Полтаву.

Отметим, что в последние дни оккупанты усилили атаки по Украине. Было нанесено несколько массированных ракетных ударов. В частности, 24 марта россияне атаковали Украину с Ту-95МС. Мощные взрывы раздавались на Львовщине. Кроме того, одна из вражеских ракет залетела на территорию Польши, где пробыла 39 секунд.

Утром 25 марта россияне ударили по Киеву баллистикой. Известно о 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы, одна пострадавшая остается в больнице.

Военный портал Defense Express пишет, что над Киевом сбили «Цирконы». Это второе публично известное применение этой ракеты – оккупанты уже били ею по Киеву 7 февраля.