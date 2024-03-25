TikTok всколыхнуло видео с женщинами возле кофейного автомата в Барановичах 5 25.03.2024, 20:20

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Оно собрало почти 350 тысяч просмотров.

В TikTok опубликовали видео, в котором показали «обратную сторону кафе самообслуживания». На ролик, снятый, очевидно, скрытыми камерами, попали две белоруски, которые решили воспользоваться ситуацией и кое-что украсть, заметил telegraf.news.

«Вот такие бывают клиенты», — написали авторы опубликованного видео в социальной сети.

На ролике можно заметить, как две женщины, стоя возле автомата с кофе, активно сгребают пластиковые трубочки, палочки для размешивания и, наверное, сахар. Все то, что дается бесплатно возле вендинговых аппаратов.

На ситуацию обратили внимание прохожие, но поступок белорусок их не смутил, а наоборот, развеселил. Ролик собрал более 345 тысяч просмотров и более 900 комментариев.

В комментариях пользователи выражали недовольство и возмущение.

«И люди этого поколения учат нас жизни! Место им уступи, в очереди пропусти! Молодежь плохая, а они хорошие. Капец. Стыдоба!» — возмутилась одна из пользовательниц.

Другие комментаторы делились подобными ситуациями из собственного опыта.