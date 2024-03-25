TikTok всколыхнуло видео с женщинами возле кофейного автомата в Барановичах

TikTok всколыхнуло видео с женщинами возле кофейного автомата в Барановичах5
- 25.03.2024, 20:20
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Оно собрало почти 350 тысяч просмотров.
В TikTok опубликовали видео, в котором показали «обратную сторону кафе самообслуживания». На ролик, снятый, очевидно, скрытыми камерами, попали две белоруски, которые решили воспользоваться ситуацией и кое-что украсть, заметил telegraf.news.
«Вот такие бывают клиенты», — написали авторы опубликованного видео в социальной сети.
На ролике можно заметить, как две женщины, стоя возле автомата с кофе, активно сгребают пластиковые трубочки, палочки для размешивания и, наверное, сахар. Все то, что дается бесплатно возле вендинговых аппаратов.
@tochka__shop Кофейни самообслуживания, обратная сторона бизнеса) #вендинг #кофейняминск #кофейнясамообслуживания #кофейнясамообслуживпниямосква #барановичи#вендингденьги #пассивный_доход #ворижки ♬ оригинальный звук - DETAILING магазин
На ситуацию обратили внимание прохожие, но поступок белорусок их не смутил, а наоборот, развеселил. Ролик собрал более 345 тысяч просмотров и более 900 комментариев.
В комментариях пользователи выражали недовольство и возмущение.
«И люди этого поколения учат нас жизни! Место им уступи, в очереди пропусти! Молодежь плохая, а они хорошие. Капец. Стыдоба!» — возмутилась одна из пользовательниц.
Другие комментаторы делились подобными ситуациями из собственного опыта.