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TikTok всколыхнуло видео с женщинами возле кофейного автомата в Барановичах

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  • 25.03.2024, 20:20
  • 4,050
TikTok всколыхнуло видео с женщинами возле кофейного автомата в Барановичах

Оно собрало почти 350 тысяч просмотров.

В TikTok опубликовали видео, в котором показали «обратную сторону кафе самообслуживания». На ролик, снятый, очевидно, скрытыми камерами, попали две белоруски, которые решили воспользоваться ситуацией и кое-что украсть, заметил telegraf.news.

«Вот такие бывают клиенты», — написали авторы опубликованного видео в социальной сети.

На ролике можно заметить, как две женщины, стоя возле автомата с кофе, активно сгребают пластиковые трубочки, палочки для размешивания и, наверное, сахар. Все то, что дается бесплатно возле вендинговых аппаратов.

@tochka__shop Кофейни самообслуживания, обратная сторона бизнеса) #вендинг #кофейняминск #кофейнясамообслуживания #кофейнясамообслуживпниямосква #барановичи#вендингденьги #пассивный_доход #ворижки ♬ оригинальный звук - DETAILING магазин

На ситуацию обратили внимание прохожие, но поступок белорусок их не смутил, а наоборот, развеселил. Ролик собрал более 345 тысяч просмотров и более 900 комментариев.

В комментариях пользователи выражали недовольство и возмущение.

«И люди этого поколения учат нас жизни! Место им уступи, в очереди пропусти! Молодежь плохая, а они хорошие. Капец. Стыдоба!» — возмутилась одна из пользовательниц.

Другие комментаторы делились подобными ситуациями из собственного опыта.

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