В РФ по делу о теракте в «Крокусе» задержали еще трех человек 25.03.2024, 21:36

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Это был их «Рено».

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье задержали еще трех человек. Это братья Аминчон и Дилавар Исломовы и их отец Исроил, сообщает ТАСС.

Как сообщает телеграм-канал 112, накануне всех троих вызвали на допрос в СК, а потом задержали по подозрению в причастности к теракту.

Сейчас двое братьев находятся в статусе обвиняемых по статье о теракте, их отец — в статусе подозреваемого. Всем трем избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Как минимум Аминчон Исломов, как утверждается, в суде вины не признал.

Диловар Исломов был последним владельцем машины, которую использовали при нападении на «Крокус».

По данным, которые озвучивались в суде, арестованные — уроженцы Таджикистана. Оба брата работают таксистами. 25-летний Диловар Исломов имеет российское гражданство, а 33-летний Аминчон Исломов — отец семерых детей от двух браков. Их 62-летний отец живет в Твери на основании российского ВНЖ, официально нигде не работает.

Дела четырех других задержанных суд рассматривал вчера, на заседание их привезли после брутальных пыток.