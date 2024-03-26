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Китайцы вытеснили МАЗ с российского рынка

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  • 26.03.2024, 8:54
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Китайцы вытеснили МАЗ с российского рынка

Китайских грузовиков в РФ все больше.

Китайские автомобильные бренды наращивают продажи грузовиков на рынке России. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «АСМ-холдинг».

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в феврале 2024 года в России было реализовано 10432 новых грузовика (включая специальные и специализированные автомобили). За январь – февраль было продано 18139 грузовых автомобилей, обратил внимание myfin.by.

Лидером на рынке грузовых авто выступает SITRAK. В феврале 2024 года в РФ было реализовано 2294 новых грузовика этой марки, что на 55,3% больше по отношению к февралю 2023 года.

Если говорить о других китайских брендах, то ситуация выглядит так:

Shacman (Shaanxi) увеличил продажи с 1188 грузовиков до 1255 единиц,

FAW – с 795 до 882,

Dongfeng – с 64 до 696.

Российский КАМАЗ в феврале текущего года реализовал 1661 грузовик. Годом ранее цифра была больше – 2057.

Продажи грузовиков МАЗ на российском рынке остались практически на уровне прошлого года. В феврале 2023 года было реализовано 440 единиц грузовой техники, в феврале этого года – 445.

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