Мужчина с имплантом Neuralink написал пост в соцсети силой мысли 3 26.03.2024, 10:34

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Устройство «Телепатия» преобразует сигналы мозга в информацию.

Ноланд Арбо — первый пациент, которому имплантировали нейрочип «Телепатия» от компании Neuralink — вышел в интернет. Парализованный мужчина опубликовал сообщение в социальной сети «X» (бывший Twitter), используя «силу мысли». «Твиттер забанил меня, потому что думал, что я бот, но X и Илон Маск восстановили меня, потому что это не так», — пошутил Арбо в своей первой публикации. Этим твитом на своей странице поделился основатель Neuralink Илон Маск, пишет «Хайтек».

29 летний Ноланд Арбо, парализованный в результате несчастного случая во время дайвинга, стал первым человеком, которому в январе имплантировали нейрочип Neuralink. Устройство «Телепатия» (Telepathy) преобразует сигналы мозга в информацию и с помощью Bluetooth передает ее на компьютер.

После операции компания Neuralink активно демонстрирует новые возможности, которые приобрел пациент после имплантации. Ранее в этом месяце разработчики провели прямую трансляцию игры Ноланда Арбо в онлайн-шахматы. Кроме того, на пресс-конференции мужчина рассказал, что с помощью нейрочипа впервые после травмы он на протяжении нескольких часов играл в Civilization VI.