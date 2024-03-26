закрыть
26 марта 2024, вторник, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мужчина с имплантом Neuralink написал пост в соцсети силой мысли

3
  • 26.03.2024, 10:34
  • 2,242
Мужчина с имплантом Neuralink написал пост в соцсети силой мысли

Устройство «Телепатия» преобразует сигналы мозга в информацию.

Ноланд Арбо — первый пациент, которому имплантировали нейрочип «Телепатия» от компании Neuralink — вышел в интернет. Парализованный мужчина опубликовал сообщение в социальной сети «X» (бывший Twitter), используя «силу мысли». «Твиттер забанил меня, потому что думал, что я бот, но X и Илон Маск восстановили меня, потому что это не так», — пошутил Арбо в своей первой публикации. Этим твитом на своей странице поделился основатель Neuralink Илон Маск, пишет «Хайтек».

29 летний Ноланд Арбо, парализованный в результате несчастного случая во время дайвинга, стал первым человеком, которому в январе имплантировали нейрочип Neuralink. Устройство «Телепатия» (Telepathy) преобразует сигналы мозга в информацию и с помощью Bluetooth передает ее на компьютер.

После операции компания Neuralink активно демонстрирует новые возможности, которые приобрел пациент после имплантации. Ранее в этом месяце разработчики провели прямую трансляцию игры Ноланда Арбо в онлайн-шахматы. Кроме того, на пресс-конференции мужчина рассказал, что с помощью нейрочипа впервые после травмы он на протяжении нескольких часов играл в Civilization VI.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников