«Польский министр был в шоке от количества премиальных авто на границе с Беларусью» 26.03.2024, 10:43

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Варшава прикрыла важную лазейку по обходу санкций.

Ночью 23 марта в специальных чатах, а позже в СМИ начала появляться информация о том, что Польша приостановила пропуск приобретенных у разных стран Европы автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. «Наверное, министр просто был в шоке от того, сколько премиальных авто стоит в очереди на выезд в Беларусь», — рассуждают перевозчики. «Наша Ніва» разобралась, что происходит на польском направлении и какова ситуация с въездом через Литву и Латвию.

На официальном уровне никакой информации о новых ограничениях нет. Даже белорусская таможня в своем сообщении говорит, что узнала о новых требованиях польской стороны из СМИ.

Единственный источник информации — напечатанные бумажки, которые польские таможенники разместили в пункте пропуска «Тересполь» («Брест).

В них говорится, что для экспорта авто с объемом двигателя выше 1,9 литра польской таможне нужна справка от производителя, где будет указано, что производитель знает о том, что автомобиль направляется транзитом через территорию Беларуси и России. А также, что производитель знает, где находится пункт назначения, кем является продавец и покупатель. Все это необходимо, чтобы не были нарушены санкции.

Ограничения касаются только России

Что касается санкций, то из всех стран ЕАЭС они касаются только России. Однако запрет на экспорт в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра или дороже 50 тысяч евро (в независимости от объема двигателя) действует еще с 23 июня 2023 года.

На Беларусь эти санкции не распространяются. Белорусы, как и прежде имеют право приобретать в ЕС и экспортировать в Беларусь любые автомобили, в независимости от стоимости и объема двигателя.

На Балтийском направлении — без перемен

По причине того, что старые санкции на Беларусь не распространяются, а каких-то новых ограничений нет, автомобили с двигателем более 1,9 литра и стоимостью более 50 тысяч евро продолжают поступать в Беларусь. Последние дни, правда, в основном через Литву и Латвию.

Журналистам удалось пообщаться с несколькими перевозчиками, которые за выходные и ночь понедельника уже успели провезти через границу с Литвой дорогие авто с большим объемом двигателя.

«Ночью (25.03. — прим.) через границу с Литвой у нас проехали 4-летняя BMW с двигателем объемом 2 литра и новый Mercedes-Benz с мотором 2,2 литра (2,143 см³. — НН). Никаких дополнительных вопросов со стороны литовской таможни не было», — уверяет перевозчик.

По его словам, Литва давно строго следит за тем, чтобы машина направлялась именно в Беларусь, а не в Россию.

«Для того, чтобы успешно вывезти авто через Литву, нужно иметь полный пакет документов, подтверждающих, что покупатель из Беларуси. Для этого приходится иметь с собой подтверждение перевода от покупателя, который рассчитывался за машину через белорусский банк, а также подтверждение от продавца, что он принял эти деньги от белорусского покупателя банковским переводом.

Если экспортные делаются в Литве, то от покупателя требуют написать письмо, где он подтверждает, что покупает авто для себя, а не для перепродажи в РФ», — объясняет перевозчик.

С ровными документами — через Литву, а с «кривыми» — через Польшу

По словам собеседника, у тех, кто покупает машину не для себя, а на перепродажу, часто имеются проблемы с подтверждением платежа, так как в ход идут не только наличные расчеты, но и, например, криптовалюта.

«Поэтому все машины с неполным или «кривым» комплектом документов въезжали в Беларусь именно через Польшу. Поляки были самыми лояльными. Они выпускали машины без дополнительных вопросов, их не интересовало, кто и как заплатил за авто, куда оно направляется, почему покупатель — один человек, а везет другой».

По мнению перевозчика, из-за этого создалась ситуация, что большая часть премиальных авто ехала именно через Польшу. Поскольку пункт пропуска «Брест» — пассажирский переход, то все машины проезжали своим ходом. За рулем зачастую находились люди, не имевшие никакого отношения к перевозимому авто.

«Молодые парни за 100 евро перегоняли эти машины из Тересполя в Брест. Инвойсы в таких авто, как и ЕХ (экспортная декларация. — прим.), были оформлены на другого человека. В итоге, в очереди можно было наблюдать за тем, как молодые парни рассекают на дорогущих «Майбахах», «Ауди», «БМВ», «Ламборджини».

Через Латвию и Литву ввозят машины с любым объемом и ценой

В отличие от поляков, литовцы давно не пропускают через свою границу машину, если за рулем находится не сам покупатель авто. Платеж за авто, инвойс и ЕХ должны быть оформлены на того, кто непосредственно вывозит машину.

«Если у человека с документами все хорошо, то через Литву без проблем проезжают в том числе и своим ходом», — говорит собеседник.

Другой собеседник, который ездит в том числе через Латвию, также утверждает, что на латвийском направлении никаких изменений не произошло, оформление машин на Беларусь продолжается в штатном режиме, как и раньше.

«Единственное, что Латвия, например, не выпускает немецкие авто на «желтых» (краткосрочных транзитных) номерах. Они ссылаются на то, что они предназначены только для движения по ЕС, поэтому тем, кто едет через Латвию, приходится покупать в Германии «красные» (долгосрочные транзиты). Они стоят до 350 евро, когда «желтые» до 150», — объясняет перегонщик.

Почему Польша пошла на такой шаг?

Насколько известно, запрет на пропуск авто с объемом двигателя более 1,9 литра с польской стороны появился после того, как Тересполь посетил польский министр транспорта.

«Похоже, что он просто был в шоке от того, что увидел, сколько премиальных авто стоит в очереди на выезд в Беларусь, поэтому придумал это правило, которое невозможно выполнить», — делится один из собеседников.

Насколько известно, полный запрет на проезд купленных в ЕС авто с объемом двигателя более 1,9 литра через границу с Польшей продлится до 1 апреля. Позже якобы должны появиться объяснения.

Некоторым удается проскочить через Польшу?

При этом, один из собеседников заверил, что даже после появления запрета он знает случаи, когда машины с большим объемом двигателя проезжали через польско-белорусскую границу.

«Люди, которые смогли подтвердить, что это авто куплено для себя, поспорив и поскандалив с польскими таможенниками, сумели оформить экспорт и выехать в Беларусь. Если с документами все хорошо и сам покупатель едет за рулем, то у них просто нет законных оснований не выпустить это авто, поэтому в итоге некоторым удавалось проехать и после появления новых требований.

Другое дело, когда за рулем машины, которая стоит 100 и более тысяч евро, сидит 20-летний парень со студенческой или рабочей визой. Естественно, что таможенники понимают, что машину он только перегоняет через границу. Они видят, что и по документам водитель не является собственником, вот таких точно не пропускают».