Лукашенко приехал на границу с Литвой и пугает провокациями 30 26.03.2024, 12:10

17,236

На фоне слухов о «блицкриге на Вильнюс».

Лукашенко, посещая участок местности в Ошмянском районе, где проводятся мероприятия проверки боевой готовности соединений и воинских частей, начал пугать провокациями на границе.

«Публично скажу: любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу — к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать, — сказал он. — Поэтому любое нарушение государственной границы — на уничтожение. Они понимают только силу», — сказал он.

Отметим, поездка Лукашенко на границу с Литвой проходит на фоне заявления экс-командира брестского спецназа Валерий Сахащика о том, что Лукашенко и Путин готовят применение ядерного оружия и «блицкриг на Вильнюс».