В британской разведке назвали новую дилемму РФ 26.03.2024, 12:29

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Кремль стоит перед выбором.

В британской разведке заявили, что Россия прилагает усилия для расширения своих войск на северо-западе страны, поскольку большая часть ее вооруженных сил воюет против Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 26 марта.

Отмечается, что об этом свидетельствует то, что в российском городе Луга, который находится во вновь созданном Ленинградском военном округе, размещено объявление о наборе в новый 44-й армейский корпус.

Разведчики подчеркнули, что России, скорее всего, придется решать, оставлять ли новые подразделения в местах их дислокации сразу после их создания, или перебрасывать для участия в войне против Украины, чтобы сохранить там боеспособность.

По данным отчета, ранее вновь созданные подразделения сразу перебрасывали в Украину, что свидетельствует о том, что необходимость поддерживать войну сдерживает более широкие амбиции страны-агрессора по расширению ее вооруженных сил.