Украинский летчик рассказал, когда ВСУ добьют российский флот 26.03.2024, 13:14

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В этом помогут F-16.

Буквально за три дня стало известно о поражении четырех российских кораблей. На этот раз Украина била ракетами, а не дронами.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал сайту Charter97.org, благодаря чему стал возможным такой мощный удар по Черноморскому флоту РФ:

— Три корабля были поражены ракетами Storm Shadow/SCALP, авиационной компонентой, а один корабль был поражен ракетой «Нептун», это береговой ракетный комплекс. Были два вида поражающих элементов — крылатые ракеты и ракеты БРК.

— Насколько это сильное оружие, почему ставка была сделана именно на эти виды ракет?

— У Storm Shadow/SCALP чуть больше боевая часть, примерно 450 килограммов, у «Нептуна» — где-то в районе 300 килограммов.

По мощности «Нептун» меньше примерно на треть, но это береговой ракетный комплекс наземного базирования, ракета, которая используется с земли. В этом смысле он удобнее, потому что россияне не всегда могут подготовиться к пуску. Самолеты-то они видят, которые взлетели, как-то еще готовят ПВО, а отработать по «Нептуну» сложнее.

У ракеты Storm Shadow/SCALP своя система наведения, а у «Нептуна» — другая. «Нептун» — это больше противокорабельная ракета, это противокорабельный береговой ракетный комплекс, эта ракета как раз предназначена для поражения кораблей.

А Storm Shadow/SCALP — это уже крылатые ракеты авиационного базирования, которые предназначены уничтожать неподвижные цели. По кораблям попали, потому что они стояли в доках, были пришвартованы, в таких ситуациях их можно поразить этими ракетами, хотя они и используются больше для наземных целей.

— Раньше по российским кораблям били морскими дронами, а сейчас украинская армия использовала ракеты. С чем связана такая смена тактики?

— Безэкипажные катера выбивали корабли, которые были в море. После того, как россияне поняли, что их в море просто потопят, они спрятали свои корабли по бухтам. А в бухту катер уже не зайдет, потому что его не пропустят береговые системы обороны. Но туда проходят ракеты, поэтому тут все зависит именно от места положения кораблей. Если россияне снова выйдут в море, их начнут опять уничтожать и катерами.

— Каковы ваши прогнозы, когда Черноморский флот РФ прекратит свое существование?

— Точно в этом году, когда у Украины появятся самолеты. Если F-16 появится даже в количестве одной эскадрильи (а к ним будут передаваться еще и вооружение, противокорабельные ракеты в том числе), российский Черноморский флот будет затоплен к концу года. Весь, где бы он не находился.

А до самолетов, я думаю, еще несколько кораблей уничтожат ракетами и безэкипажными катерами. Всего у россиян где-то до полусотни осталось кораблей, часть из них стоит в доках, часть пришвартована у причалов и ремонтируется. Вот эти корабли можно уничтожить до конца года, особенно с авиационной компонентой.

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