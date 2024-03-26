РФ пытается продвигаться на широком участке фронта 26.03.2024, 13:17

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В Нацгвардии Украины прокоментировали ситуацию.

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной, враг на многих участках пробует продвигаться. Об этом заявил офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж» Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг пытается продвигаться на широком участке фронта.

По его словам, обстрелы не затихают, враг ведет бомбардировки как по нулевым позициям, так и по ближним и дальним тылам. При этом добавил, что враг активно использует БПЛА различного типа, которые корректируют работу артиллерии, а также у противника есть преимущество в боеприпасах.

«Поэтому нам нужно вести точный контрбатарейный огонь и побеждать в контрбатарейных дуэлях», - подчеркнул Назаренко.

По его словам, россияне пытаются продвигаться малыми группами по три-четыре человека под прикрытием групп резерва, закрепления, эвакуаций. Он отмечает, что враг пытается постоянно давить и довольно сложно отметить какую-то системность в его действиях.

«В целом прослеживается общая тенденция, что враг пытается реализовать свой потенциал в превосходстве живой силы, количества боеприпасов и при этом враг активно накапливает и применяет БПЛА различных типов», - рассказал Назаренко.

Он добавил, что оккупанты штурмуют на разных направлениях.

«И в этих условиях 99% попыток врага продвигаться неудачные. То есть Силы обороны делают все возможное и сверхвозможное, чтобы держать инициативу и побеждать в оборонительных боях», - подчеркнул офицер артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж».