закрыть
26 марта 2024, вторник, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg рассказал о черном рынке терминалов Starlink

1
  • 26.03.2024, 14:39
  • 1,772
Bloomberg рассказал о черном рынке терминалов Starlink

Они попадают не в те руки.

В ряде стран появился черный рынок терминалов спутниковой связи Starlink компании Space X Илона Маска, которые можно незаконно купить и активировать. Об этом говорится в расследовании Bloomberg.

Как отмечает агентство, чтобы использовать спутниковую связь, SpaceX должна заключать соглашения с правительствами стран. Однако там, где соглашений нет, люди используют Starlink вне официальных зон покрытия.

СМИ, а также украинская разведка ранее сообщали, что российские военные используют терминалы Starlink на оккупированных территориях в феврале 2024 года. Defense One отмечали, что терминалы могли поставлять в Россию через Дубай. Маск продажу терминалов российской армии категорически отрицал.

Starlink также используют и украинские военные, которым SpaceX предоставила технологию в первые дни российского вторжения. Позже Минобороны США заключило со Starlink сделку на поставку в Украину оборудования, но ее условия не разглашались.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников