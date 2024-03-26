Bloomberg рассказал о черном рынке терминалов Starlink 1 26.03.2024, 14:39

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Они попадают не в те руки.

В ряде стран появился черный рынок терминалов спутниковой связи Starlink компании Space X Илона Маска, которые можно незаконно купить и активировать. Об этом говорится в расследовании Bloomberg.

Как отмечает агентство, чтобы использовать спутниковую связь, SpaceX должна заключать соглашения с правительствами стран. Однако там, где соглашений нет, люди используют Starlink вне официальных зон покрытия.

СМИ, а также украинская разведка ранее сообщали, что российские военные используют терминалы Starlink на оккупированных территориях в феврале 2024 года. Defense One отмечали, что терминалы могли поставлять в Россию через Дубай. Маск продажу терминалов российской армии категорически отрицал.

Starlink также используют и украинские военные, которым SpaceX предоставила технологию в первые дни российского вторжения. Позже Минобороны США заключило со Starlink сделку на поставку в Украину оборудования, но ее условия не разглашались.