Опрос Bloomberg: Байден побеждает Трампа в шести из семи ключевых штатов 26.03.2024, 15:25

Трамп лидировал в опросах на протяжении пяти месяцев.

Президент США Джо Байден побеждает республиканца Дональда Трампа в шести из семи ключевых штатов, причем значительно, по крайней мере в двух из них, свидетельствуют результаты опроса Bloomberg News/Morning Consult.

Этот сдвиг в сторону Байдена произошел после пяти месяцев постоянного превосходства Трампа, а также последовал за посланием о положении страны, которое сплотило демократов и, похоже, смягчило опасения по поводу возраста Байдена.

Сдвиг был значительным в Висконсине, где Байден опережает Трампа на один пункт после четырех пунктов отставания в феврале, и в Пенсильвании, где кандидаты сравнялись после того, как в прошлом месяце Трамп имел преимущество в шесть пунктов. Они также равны в Мичигане.

В опросе сказано, что пока слишком рано судить о том, является ли улучшение результатов единовременным рывком или началом более долгосрочных изменений в гонке.