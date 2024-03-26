ФСБ обвинила США, Великобританию и Киев в теракте в «Крокусе» 26.03.2024, 15:34

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А Лукашенко готовится передать Путину «новый разговор Ника и Майка».

Глава ФСБ РФ Александр Бортников обвинил США, Великобритания и Киев в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Причастных к теракту в концертном зале будет больше, чем 11 человек, которых уже задержали. С задержанными по делу о теракте активно работают, отметил Бортников.

Тем временем Лукашенко заявил, что передаст Путину данные по предполагаемым кураторам преступников, совершивших теракт в Подмосковье.

Напомним, после отравления Алексея Навального Лукашенко передал Кремлю «разговор сотрудников американской и немецкой разведки Ника и Майка». Заявление диктатора о причастности западных спецслужб к отравлению стали мемом.