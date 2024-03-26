Индийские НПЗ заменяют российскую нефть американской 26.03.2024, 19:05

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Индия является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире.

Санкции США против танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового потолка, заставили перерабатывающие компании Индии отказаться как минимум от части российских поставок. В начале года индийские НПЗ увеличили закупки саудовской нефти, а теперь на смену российской приходит американская.

Сейчас в Индию из США направляется около 7,6 млн баррелей нефти, или 256 000 баррелей в сутки — это максимальный объем поставок более чем за год, свидетельствуют данные Kpler по отслеживанию танкеров. Идущие из США танкеры зафрахтованы Reliance Industries, крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компаний Индии, а также нефтетрейдером Vitol и корейской судоходной компанией Sinokor, пишет Reuters.

Reliance стала первой нефтеперерабатывающей компанией Индии, которая отказалась работать с «Совкомфлотом» после того, как США ввели против него санкции в конце февраля. Его суда используются для теневого флота, который перевозит российскую нефть.

Вслед за Reliance принимать доставляемые «Совкомфлотом» грузы перестали и другие индийские компании, включая государственные. НПЗ теперь тщательно проверяют данные о каждом танкере, желая удостовериться, что он не связан с «Совкомфлотом» и любой другой попавшей под санкции организацией, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли. За нарушение требований о соблюдении ценового потолка в $60 за баррель США с осени прошлого года наказали также несколько компаний и десятки танкеров из ОАЭ и Турции.

По информации отраслевых источников Reuters, действия НПЗ могут отразиться на совокупных поставках российской нефти, потому что ее будут меньше принимать в Индии. Страна является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире.

В феврале Индия закупила у Саудовской Аравии на 22% больше нефти, чем в январе, а Reliance Industries приобрела максимальный объем с мая 2020 г., по данным Kpler. Весной-летом прошлого года поставки из России в Индию составляли 2 млн баррелей в сутки и более, с осени по конец февраля — 1,4-1,6 млн баррелей в сутки, а в последние три недели (по 24 марта) упали до 1,2 млн, по данным Bloomberg об отслеживании судов. Правда, часть идущих в Азию танкеров традиционно не указывает место назначения, оно станет ясно в конце рейсов, отмечает агентство.