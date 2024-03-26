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Лукашисты начали ходить «в гости» к фермерам

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  • 26.03.2024, 22:30
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Лукашисты начали ходить «в гости» к фермерам

Фермеров судят и штрафуют.

Специалисты главного управления МАРТ по Минской области прошлись по фермерским хозяйствам и проверили цены на яблоки и овощи. В итоге их руководители попали в суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Представители МАРТ посетили фермерские хозяйства «Сула» в Столбцовском районе, «АгроЛайнПлюс» в Смолевичском, «Януш» в Молодечненском. Также с проверками пришли к одному из фермеров в Молодечненском районе, а также в сельскохозяйственным филиалом «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

У проверяемых нашли нарушения — превышение предельных отпускных цен, которые «были установлены без согласования с соответствующим государственным органом».

Экономический суд Минской области назначил всем штрафы — от 1 до 7% от стоимости реализованных товаров.

Постановления суда вступили в законную силу, сообщает МАРТ.

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