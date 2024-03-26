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Украинцы ударили по россиянам в районе Авдеевки

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  • 26.03.2024, 22:43
  • 1,662
Украинцы ударили по россиянам в районе Авдеевки

Уничтожили ББМ и САУ оккупантов.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады дронами-камикадзе уничтожили несколько единиц техники оккупантов, которой враг перевозил БК и пехоту. Значительное количество живой силы ликвидировали во время марш-броска на штурм наших позиций.

Также штурмовики ударили по ББМ с россиянами на территории города и поразили вражескую САУ «Нона-С», спрятанную неподалеку, информирует Цензор.НЕТ.

«Безопасных для врага мест на украинской земле не будет. От наших дронов не скроешься», - отметили в 3-й ОШБр.

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