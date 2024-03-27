Израиль ликвидировал заместителя командующего военного крыла ХАМАСа 27.03.2024, 2:34

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Армия обороны Израиля авиаударом ликвидировала заместителя командующего военного крыла ХАМАСа Марвана Иссу.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что это официальное подтверждение ликвидации боевика в результате израильского авиаудара, нанесенного в центральной части Сектора Газа в начале этого месяца.

По словам Хагари, вместе с Иссой в результате удара 10 марта в Нусейрате был убит старший командир ХАМАСа Газе Абу Тамаа.

Ранее США объявили, что Исса погиб в результате удара, хотя тогда Израиль заявил, что все еще оценивает результаты бомбардировки.