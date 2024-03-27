ВСУ с помощью РСЗО HIMARS уничтожили ЗРК «БУК» на Запорожском направлении 27.03.2024, 4:44

Видео.

Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК «БУК» на Запорожском направлении.

Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

«Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили зенитный ракетный комплекс «БУК» противника. Операторы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения ЗРК «БУК» уничтожен», - отмечается в комментарии к записи.