ВСУ с помощью РСЗО HIMARS уничтожили ЗРК «БУК» на Запорожском направлении
- 27.03.2024, 4:44
Видео.
Бойцы ССО и артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК «БУК» на Запорожском направлении.
Видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
«Операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили зенитный ракетный комплекс «БУК» противника. Операторы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения ЗРК «БУК» уничтожен», - отмечается в комментарии к записи.