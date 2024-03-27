ВСУ ударили по российским офицерам, которые собрались возле праха Суворова 35 27.03.2024, 8:04

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Прилет произошел в Запорожской области.

ВСУ ударили по российским офицерам, которые собрались возле праха полководца Александра Суворова, пишет «Апостроф».

Прилет произошел в Запорожской области в прошлую пятницу. Прах Суворова привезли из Крыма по распоряжению главы Минобороны Сергея Шойгу.

«Собрали офицеров вокруг праха Александра Васильевича. Помолиться, поговорить. Ошибкой было собрать их близко к линии фронта, в одном из пунктов управления войсками. Прилетел снаряд. В итоге, к сожалению, четверо погибших и 7 раненых», — пишут росСМИ.

По словам еще одного источника паблика, прах Суворова «пострадал, но незначительно», его защитил специальный бронированный ящик, в котором возят останки.